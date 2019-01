Ganze normale Teenager eben: Die »Derry Girls« erleben Talentwettbewerbe und Partys, Bombendrohungen und irischen Freiheitskampf. Foto: Channel 4 Picture Publicity

Das Gefühl, um die Häuser zu ziehen und Protestant*innen den Schädel einschlagen zu wollen, ist kein unbekanntes, vor allem dann nicht, wenn man beispielsweise als Habsburger in Preußen leben muss. Im Norden Irlands, auf beiden Seiten einer Grenze, die auch in Zeiten des Brexit ihre Bedeutung noch nicht verloren hat, spielte dieses Gefühl eine große Rolle in einem der blutigsten europäischen Konflikte der Nachkriegszeit. Aus Prügeleien zwischen Alkoholisierten wurden Bomben, dann kam der imperialistische Aggressor, um für Ordnung zu sorgen, freudig drehte sich die Gewaltspirale im Wind.

Dieser Wind weht auch in der (nord-)irischen Fernsehproduktion »Derry Girls«, welche seit Kurzem auch dem internationalen Publikum via Netflix zur Verfügung steht. Denn die Serie ist wahrscheinlich das Erfolgreichste, was Nordirland neben einem Cocktail aus Guinness, Whiskey und Sahnelikör (die so genannte »Irish Car Bomb«) jemals fabriziert hat. Sie beg...