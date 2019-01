Den Haag. Der Internationale Strafgerichtshof hat den früheren Präsidenten der Elfenbeinküste (Côte d’Ivoire), Laurent Gbagbo, in allen Anklagepunkten freigesprochen. Die Richter in Den Haag entschieden am Dienstag, dass die Beweise für eine Fortsetzung des Prozesses nicht ausreichten. Der 73-Jährige war wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit während der Gewalt nach den Wahlen 2010 angeklagt. Er saß seit 2011 in den Niederlanden in Untersuchungshaft. epd/nd