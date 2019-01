Greifswald. Immer mehr Menschen aus Polen leben in Greifswald (Mecklenburg-Vorpommern). Deshalb will die Kommune bürgerfreundlicher für ihre polnischen Einwohner werden und bietet seit Montag einen Internetauftritt in polnischer Sprache. Zudem beginnen 44 Mitarbeiter der Stadtverwaltung diese Woche mit einem Polnisch-Kurs, teilte die Stadtverwaltung mit. Im Gegenzug lernen Mitarbeiter im polnischen Szczecin Deutsch. Derzeit leben 630 Polen mit Hauptwohnsitz in Greifswald. Sie stellen fast die Hälfte aller in Greifswald lebenden EU-Ausländer. Ein großer Arbeitgeber für Polen ist der Bootsbauer HanseYachts. dpa/nd