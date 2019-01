Augustusburg. Ende einer jahrhundertealten Tradition: Schloss Augustusburg muss ohne seine Falknerei auskommen. Wie die Schlossbetriebe gGmbH am Dienstag mitteilte, ist der Vertrag mit dem Sächsischen Adler- und Jagdfalkenhof von Falkner Michael Löbel zum 31. Dezember aufgelöst worden. Die 1992 von Löbel gegründete Falknerei mit rund 20 Greifvögeln war seit 2017 schrittweise auf die Burg Wolkenstein umgezogen. Dort würden bessere Windbedingungen für die Vögel herrschen. Im 1572 fertiggestellten Jagdschloss Augustusburg war schon im 16. Jahrhundert eine Falknerei mit 14 Tieren für die Jagd etabliert worden. dpa/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Linkspolitikerin plädiert für ein Verbotsverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht / 71 Straftaten bei Veranstaltung in Apolda

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!