Chinesen mögen keine Diesel. Sie verbinden damit klobige, dreckige Lastwagen, die laut rattern und dicke Rauchwolken ausstoßen. In den 18 Fabriken, die Volkswagen in China unterhält, produziert der Wolfsburger Konzern nicht ein einziges Pkw-Modell mit Dieselmotor. Und auch sonst verkauft kaum ein Konzern auf dem inzwischen größten Automarkt der Welt Dieselautos.

Nun geht es im Reich der Mitte auch den Lastwagen mit Dieselmotor an den Kragen. Bei der Bekämpfung der Luftverschmutzung will die chinesische Führung auch die Zahl der Diesel-Lkw deutlich drosseln. Das Umweltministerium teilte kürzlich mit, dass die staatlichen Emissionsvorgaben und die Kontrollen erheblich verschärft werden. Die neuen Bestimmungen entsprechen in etwa den Vorgaben der Abgasnorm Euro-5. Diesel-Lkw, die diese nicht erfüllen, sollen nicht mehr zugelassen werden.

Allein im Nordosten des Landes dürften Berechnungen des Umweltministeriums zufolge in den nächsten Woch...