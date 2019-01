Karlsruhe. Die Bundesanwaltschaft ermittelt gegen einen mutmaßlichen Spion für einen iranischen Nachrichtendienst bei der Bundeswehr. Der Mann sei am Dienstag im Rheinland festgenommen worden, so die oberste deutsche Anklagebehörde in Karlsruhe. Gegen den deutsch-afghanischen Staatsangehörigen sei am 6. Dezember Haftbefehl erlassen worden. Der Mann sei Sprachauswerter und Landeskundlicher Berater der Bundeswehr gewesen und soll Zugang zu »sensiblen Informationen etwa zum Einsatz der Truppe in Afghanistan« gehabt haben. Er sollte noch am Dienstag dem zuständigen Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof vorgeführt werden. dpa/nd