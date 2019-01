Peking. Die Spannungen zwischen China und Kanada haben sich nach dem Todesurteil gegen einen kanadischen Drogenschmuggler verschärft. Peking wies am Dienstag Kritik von Kanadas Premierminister Justin Trudeau an dem Todesurteil als »unverantwortlich« zurück. Ein Gericht im Nordosten Chinas hatte am Montag den 36-jährigen Kanadier Robert Lloyd Schellenberg zum Tode verurteilt. Die Richter hoben in einem Wiederaufnahmeverfahren ein Urteil vom November auf, demzufolge Schellenberg eine 15-jährige Haftstrafe verbüßen und eine Geldstrafe von 150 000 Yuan (19 000 Euro) zahlen sollte. Trudeau hatte nach dem Todesurteil erklärt, dass China »willkürlich« die Todesstrafe verhängt habe. AFP/nd