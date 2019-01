Es soll wieder mehr ums Wesentliche gehen. Darin sind sich die Linken einig, von den Jusos über Didier Eribon bis hin zu den Vertretern einer »Neuen Klassenpolitik«: Zu lange habe das moderne kritische Denken die Möglichkeiten des Marxismus brachliegen lassen, jetzt sei es endlich an der Zeit, doch mal zum Beispiel Marx’ Thesen über Ludwig Feuerbach aufzuschlagen und den guten alten Materialismus zu pauken.

Während viele Kommentare aber den Begriff »Materialismus« zumeist einfach mit Bildern von rauchenden Schloten und rußverschmierten Gesichtern verbinden - also schlicht mit »Materiellem« eben - gehen die Beiträge in dem neuen Band »materia- lizing feminism« vom Unrast-Verlag dankenswerterweise ein wenig der Frage nach, was denn »Materialismus« überhaupt ist und was es bedeuten kann, Feminismus und Materialismus in Verbindung zu bringen.

In dieser Frage ringen traditionell zwei große Schulen um Einfluss und Bedeutung. In der einen, sich...