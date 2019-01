In beiden Fällen ändert der Status Prüffall nichts, zumal sich die Partei nun als Opfer einer politischen Intrige inszeniert. Geschwächt wird die AfD so nicht.

Fortan darf der Geheimdienst damit nicht nur offiziell Zeitungsartikel über die Partei ausschneiden und in seine Akten kleben, sondern sich auch Youtube-Videos mit den neuesten Hasstiraden von Gauland, Höcke und Co. anschauen. Wenn die Behörde dann nach Monaten weiterer intensiver Prüfung zu dem Schluss kommt, dass die AfD ein Sammelbecken für Rassisten ist, die auf Minderheitenrechte pfeifen und die Stimmung im Land gezielt vergiften, dann wäre der Geheimdienst auf dem gleichen Sachstand, wie es kritische Journalisten, Wissenschaftler und zivilgesellschaftliche Initiativen seit Jahren sind.

Ginge es nicht um eine so ernste Sache wie unsere freie Gesellschaft - das bisherige Bemühen des Verfassungsschutzes um einen Demokratiecheck für die AfD wäre ein Treppenwitz: Nach Monaten der Prüfung kommt der Geheimdienst zum Ergebnis, die Partei müsse weiter geprüft werden.

