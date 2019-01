Etwa 60 000 Menschen haben allein in Berlin keinen Krankenversicherungsschutz, eine medizinische Versorgung benötigen pro Jahr 6000 bis 12 000 von ihnen. Immerhin 155 Menschen haben in den ersten zwei Monaten die vom Senat neu geschaffene Clearingstelle für Menschen ohne Krankenversicherung aufgesucht, die am 9. Oktober 2018 ihren Betrieb aufnahm. Das geht aus der Antwort auf eine Schriftliche Anfrage der Grünen-Abgeordneten Catherina Pieroth und Sebastian Walter hervor. Davon waren 13 Personen obdach- und 26 wohnungslos. Etwas über die Hälfte war überhaupt nicht krankenversichert.

Auffällig ist das hohe Durchschnittsalter von 54 Jahren bei den Ratsuchenden. Bereits zwei Wochen nach Eröffnung der von der Stadtmission im Auftrag der Gesundheitsverwaltung betriebenen Beratungsstelle war erkennbar, dass besonders viele Rentner die Clearingstelle aufgesucht hätten, da sie sich die hohen Kosten für ihre Privatversicherung nicht mehr leisten...