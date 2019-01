Dieter Puhl vor der Bahnhofsmission am Zoo Foto: imago/epd

Politisch wirksam war er immer, der hagere Mann mit der beigen Schiebermütze als Markenzeichen. Ob bei Besuchen von Spitzenpolitikern, bei deutlichen Forderungen nach mehr Unterstützung für Obdachlose oderbei der täglichen Arbeit. Zehn Jahre leitete Dieter Puhl die Bahnhofsmission am Bahnhof Zoo, jetzt wird er sich neuen Aufgaben zuwenden und die neu gegründete Stabsstelle »Christliche und gesellschaftliche Verantwortung« bei der Berliner Stadtmission zusammen mit Mathias Hamann übernehmen. Puhls Job in der Bahnhofsmission wird Willi Nadolny, bisher mobiler Einzelfallhelfer, übernehmen. »Ich blicke ruhig und optimistisch nach vorn«, sagte Puhl im Vorfeld seines Aufgabenwechsels.

Dieter Puhl war immer ein vehementer Anwalt für die Armen der Stadt. Durch seine in der Form ruhige und bescheidene aber in der Sache unnachgiebige und deutliche Haltung hat er für die Obdachlosen in der Stadt viel erreicht.

Zuletzt war es die Erweiterung der Bah...