Kompressionsstrümpfe zur Therapie eines Lipödems können auch Hingucker sein. Foto: obs/medi GmbH & Co. KG/www.medi.de

Fast 30 Jahre lang wusste Rita H. nicht, was mit ihr los war. Warum hatte sie so dicke Beine? »Ich dachte, ich sei eben übergewichtig, und habe mir die Schuld dafür gegeben.« Diät halten, Sport treiben - das sind die üblichen Ratschläge, denen Frauen mit solchen Problemen tagtäglich begegnen. Bei Rita H. brachte all das nichts. Ihre Beine wurden immer umfangreicher und schwerer, weil sich mehr und mehr Wasser einlagerte. »Ich erinnere mich, dass ich irgendwann unten an der Treppe stand und nicht wusste, wie ich da raufkommen soll«, berichtet die 46-Jährige. Jede Bewegung war unendlich anstrengend, hinzu kamen starke Schmerzen in den Beinen. »Es gab so viele Einschränkungen. An einen Spaziergang war nicht mehr zu denken.« Doch vor knapp drei Jahren hatte eine Freundin, deren Tochter an einem Lipödem litt, einen Verdacht. Auf ihr Drängen stellte sich Rita H. in einer Klinik vor und bekam endlich die Diagnose: Auch sie hatte ein Lipödem.

