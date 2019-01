Potsdam. Das Land Brandenburg will seine Image-Kampagne »Es kann so einfach sein« ausbauen. Der Vertrag mit der Werbefirma sei um weitere zwei Jahre verlängert worden, teilte die Staatskanzlei am Mittwoch mit. Das letzte Jahr sei gut gelaufen, sagte Staatssekretär Thomas Kralinski. »Mit so viel Resonanz hatte ich gar nicht gerechnet«. Im laufenden Jahr sollen nun weitere Begrüßungsschilder an den Autobahnen aufgestellt werden - und auch an Straßen, die von Berlin nach Brandenburg führen. Bislang hatten dort keine Schilder gestanden. Auch in sozialen Netzwerken sind mehr Aktivitäten geplant, unter anderem mit Geschichten aus dem Land. »Wir haben in Brandenburg genug vorzuzeigen«, sagte Kralinski. Ein bisschen selbstbewusster könnten die Brandenburger ruhig von ihrem Land sprechen. Das Imagevideo der Kampagne sei rund 500 000 Mal angesehen worden, hieß es. Jährlich fließt eine Million Euro in die Kampagne. dpa/nd