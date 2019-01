Düsseldorf. Das Duisburger Landgericht hält eine Einstellung des Prozesses um die Loveparade-Katastrophe mit 21 Toten und 652 Verletzten für denkbar. Das wurde am Mittwoch aus dem Rechtsgespräch bekannt, zu dem das Gericht Verteidiger, Staatsanwälte und Nebenklageanwälte gebeten hatte. Anwälte berichteten, der Vorsitzende Richter habe eine Einstellung als sachgerechte Lösung aufgezeigt. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit hatte das Gericht das weitere Vorgehen erörtert. Einer Einstellung müssten Verteidiger und Staatsanwälte zustimmen. Im Prozess gab es bisher 96 Verhandlungstage. dpa/nd

151 Abgeordnete sicherten dem Regierungschef ihre Unterstützung zu / Umstrittener Kompromiss in der Mazedonien-Frage

