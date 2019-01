Schwerin. Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) wirbt in der Schweiz um weitere Investoren. Am Mittwoch reiste er mit Vertretern der Wirtschaftsfördergesellschaft nach Bern. Eine Reihe schweizerischer Unternehmen hat sich bereits in Mecklenburg-Vorpommern niedergelassen und bisher mehr als 2500 Arbeitsplätze geschaffen. Zu den erfolgreichen Schweizer Ansiedlungen gehören Unternehmen der Medizintechnik und der Ernährungswirtschaft. So ist der Weltkonzern Nestlé mit einem Kaffeekapselwerk mit 430 Arbeitsplätzen in Schwerin aktiv. dpa/nd