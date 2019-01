Wernigerode. Die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) fahren nach den Schneestürmen der vergangenen Woche wieder auf den Brocken. Der Räumtrupp habe am Mittwoch die Strecke begutachtet und grünes Licht gegeben, sagte HSB-Sprecher Dirk Bahnsen in Wernigerode. Auch der Sturm habe sich abgeschwächt. Damit fahren die Züge erstmals seit Samstagnachmittag wieder bis zum Brockenbahnhof und enden nicht in Schierke. Es war, so Bahnsen, das erste Mal in der Geschichte der Schmalspurbahn, dass sich Loks in Schneewehen festfuhren. dpa/nd