Harare. Simbabwes Polizei hat nach Protesten gegen eine Erhöhung der Treibstoffpreise einen prominenten Regierungskritiker festgenommen. Pastor Evan Mawarire wurde am Mittwoch aus seinem Haus abgeführt. Seine Anwältin Beatrice Mtetwa sagte Reportern, ihr Klient sei zu einer Polizeistation im Zentrum Harares gebracht worden. Ihm werde vorgeworfen, über Online-Medien wie Twitter zu Gewalt angestachelt zu haben, sagte sie. In Simbabwe war es am Montag wegen einer drastischen Erhöhung der Treibstoffpreise zu Protesten gekommen. Sicherheitskräfte erschossen mindestens fünf Menschen. AFP/nd