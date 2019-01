Sofas gibt es nicht, aber die Gäste im Café Linksrum machen es sich auch so gemütlich. Foto: nd/Marion Bergermann

In Karlsruhe verhandelt das Bundesverfassungsgericht darüber, ob man Hartz IV-Bezieher*innen sanktionieren darf, aber das spielt für die Erwerbslosen, die sich im »Café Linksrum« treffen, keine Rolle. Es sei ja noch nichts entschieden. Hier finden die meisten, dass Hartz IV an sich kein gutes Programm eines Sozialstaats für seine Bürger*innen ist. Seit August letzten Jahres gibt es im Berliner Bezirk Spandau das Erwerbslosencafé, in dem sich Arbeitslose, Arbeitsuchende, prekär Beschäftigte und Angestellte treffen. Zwar gibt es keine Couches im Bürgerbüro der linken Bundestagsabgeordneten Helin Evrim Sommer, wo das Café einmal im Monat stattfindet, dafür Kaffee, Tee und Kuchen kostenlos. »Das Erwerbslosencafé ist eine gute Möglichkeit, die Betroffenen aus ihrer Einsamkeit zu holen. Sie können mal raus aus ihrem Alltag, können sich austauschen und gegenseitig helfen«, sagt Helin Evrim Sommer.

Brigitte Schilling ist Rentnerin und ini...