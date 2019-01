Rund 25 000 Patientenakten sind in einem Gebäude des ehemaligen Stasi-Krankenhauses Buch gefunden worden. Das sagte eine Sprecherin der Landesdatenschutzbeauftragten am Mittwoch. Demnach handelt es sich um Akten über Patienten und medizinische Behandlungen aus DDR-Zeiten, aber auch aus der Zeit danach. Die Vorgänge würden nun geprüft. Bei Untersuchungen nach einem Einbruch auf das Gelände waren die Patientenakten in einem leerstehenden Gebäude entdeckt worden. Das Helios-Klinikum Buch hatte dazu am Dienstag mitgeteilt, dass die Unterlagen offenbar beim Umzug in neue Gebäude 2007 dort vergessen worden seien. dpa/nd