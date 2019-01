Neubrandenburg. Von der Insolvenz der Bäckereikette »Lila Bäcker« (Pasewalk) sind alle fünf Firmen in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg betroffen. »Es handelt sich um eine Gruppeninsolvenz in Eigenverwaltung«, erläuterte am Mittwoch eine Sprecherin des Amtsgerichtes Neubrandenburg, wo die Insolvenz am Dienstag angemeldet worden war. Ursache sei Zahlungsunfähigkeit. Produktion und Verkauf in rund 400 Filialen (vorwiegend in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Berlin) sollen mit Insolvenzausfallgeld über die Arbeitsagenturen zunächst bis Ende Februar 2019 weiter gesichert sein. Bei den rund 2700 Beschäftigten habe die Nachricht große Unsicherheit ausgelöst, hieß es bei der Gewerkschaft NGG am Mittwoch. dpa/nd