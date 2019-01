Chemnitz. Die Ostdeutschen stehen trotz gewachsener Skepsis weiterhin zur Energiewende. Laut einer repräsentativen Umfrage des Energiedienstleisters enviaM befürworten 69 Prozent der Menschen in Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Thüringen die Maßnahmen zum Klimaschutz. Das ist der gleiche Wert wie bei der Befragung vor zwei Jahren. Allerdings befürworteten bei der ersten Umfrage 2012 noch 81 Prozent die Energiewende. »Ohne die Akzeptanz in der Bevölkerung ist die Energiewende in Ostdeutschland nicht möglich«, sagte der neue enviaM-Vorstandschef Stephan Lowis am Donnerstag. Die kritischen Stimmen mehrten sich. So sind nur noch 15 Prozent mit der Umsetzung der Energiewende zufrieden. dpa/nd