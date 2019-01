Tokio. Hitachi hat Pläne für Atomkraftwerksprojekte in Großbritannien auf Eis gelegt. Das japanische Industriekonglomerat wer-de in diesem Zusammenhang einen Verlust von rund 300 Milliarden Yen (gut 2,4 Milliarden Euro) verbuchen, erklärte Hitachi am Donnerstag in Tokio. Wie die britische Atomkrafttochter Horizon erklärte, seien die Projekte daran gescheitert, dass Hitachi sowie die britische und die japanische Regierung sich nicht auf eine Finanzierung einigen konnten. Ob auch die Unsicherheiten über den Brexit eine Rolle spielen, ging aus der Mitteilung nicht hervor. dpa/nd