Mit Uran angereicherte Brennstäbe in einem Lager in der Fabrik in Lingen Foto: dpa/Friso Gentsch

Ach, das ist doch gar nicht so schlimm, dass es da mal gebrannt hat! Keine Angst vor Strahlen - da, wo etwas Radioaktives behandelt wird, da war das Feuer ja nicht. So lassen sich, kurz nach dem Feuer in der Lingener Atomfabrik »ANF« die allerersten Sätze jener zusammenfassen, die immer dann gern beschwichtigen, wenn im Bereich nuklearer Anlagen irgendetwas geschieht, was nicht in den Alles-ist-sicher-Singsang der Kernkraftmacher sowie ihrer Unterstützer in Politik und Wirtschaft passt.

Doch schon recht kurz nach dem Abrücken der immerhin 150 an jenem 6. Dezember 2018 zum Brand geeilten Einsatzkräfte gab es die Korrekturmeldung: Sehr wohl war das Feuer in einem Bereich ausgebrochen, wo mit radioaktiver Substanz hantiert wird. Durch ein Missverständnis aufgrund der vom Unternehmen verwendeten Fachsprache sei die anfängliche Fehlinformation zustande gekommen, sagte eine Unternehmenssprecherin seinerzeit dem NDR.

Dass es im Nuklearbereich d...