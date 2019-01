Dresden. Wegen des Verdachts der Volksverhetzung haben Beamte des Polizeilichen Terrorismus- und Extremismus Abwehrzentrums ein Objekt in Leisnig (Landkreis Mittelsachsen) durchsucht. Ein 42-Jähriger stehe im Verdacht, Literatur aus der NS-Zeit im Internet vertrieben zu haben, sagte eine Sprecherin des Landeskriminalamtes (LKA) am Donnerstag. Bei der Durchsuchung wurden mehrere hundert Exemplare eines Buches beschlagnahmt, das erstmals 1940 veröffentlicht und unkommentiert nachgedruckt wurde. »Teile des Buches stehen im Verdacht, volksverhetzend zu sein«, so die LKA-Sprecherin. dpa/nd