Schwangau. Die laufende Restaurierung im Schloss Neuschwanstein führt zu keinen Einschränkungen im Besucherbetrieb. Die Anzahl der Führungen und Gruppengrößen könne beibehalten werden, sagte Schlossverwalter Johann Hensel. Erstmals seit 130 Jahren werden die Prunkräume des Schlosses im Ostallgäu komplett restauriert - darunter 2000 Objekte wie Gemälde und Möbel Es sei die komplexeste Innenrestaurierung in der Geschichte der Bayerischen Schlösserverwaltung, sagte Hensel. 1,5 Millionen Menschen kommen jedes Jahr. Die hohen Touristenzahlen führten zur Schädigung der Bausubstanz und Kunstwerke. dpa/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Behörden gingen mit bundesweiten Razzien gegen den «Klu-Klux-Klan» in Deutschland vor

Abstimmung im Bundestag am Freitat erwartet / Baerbock: Instrument löst keines der Probleme hierzulande

US-Präsident sagt zudem Teilnahme am Weltwirtschaftsforum in Davos ab

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!