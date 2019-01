Berlin. Pendler auf der Bahnstrecke zwischen Berlin und Cottbus mussten am Donnerstag erhebliche Beeinträchtigungen hinnehmen. Die Strecke zwischen Zeuthen und Wildau war am Morgen nach einem Unfall kurz vor 7 Uhr in beide Richtungen gesperrt worden. Der Fernverkehr wurde über Lübbenau umgeleitet. Regionalzüge und S-Bahnen konnten ebenfalls nicht durchfahren. Ein Busnotverkehr wurde eingerichtet. Wie die Bundespolizei mitteilte, wurde im Bereich um den Bahnhof Zeuthen ein Mann von einem Zug erfasst. dpa/nd