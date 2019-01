Mahlow. In Brandenburg ist das bundesweit erste kulturspezifische Hospiz eröffnet worden. Die neue Einrichtung zur Begleitung Sterbender habe Modellcharakter für die Versorgung von Migranten, sagte Sozialstaatssekretär Andreas Büttner (LINKE) zur Eröffnung am Donnerstag in Mahlow. Das Hospiz mit zwölf Plätzen stelle die kulturellen und spirituellen Bedürfnisse seiner Patienten in den Mittelpunkt und stehe allen Menschen offen, »egal wo sie ihre kulturellen und religiösen Wurzeln haben«, betonte Büttner. Träger des Hospizes in Mahlow südlich von Berlin ist der Pflegedienst Deta-Med. Projektpartnerin ist die Bundesarbeitsgemeinschaft der Immigrantenverbände. Hospize begleiten unheilbar Todkranke, um ihnen einen würdevollen und schmerzfreien Abschied aus dem Leben möglich zu machen. epd/nd