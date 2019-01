Blattsalate gedeihen in Tunnelfolie in Baden-Württemberg. Foto: imago/Westend61

Die Internationale Grüne Woche in den Messehallen Berlins ist eine riesige Schlemmermeile: die Trends der Ernährungsindustrie, internationale Küche und jede Menge Alkohol erwarten die Besucher. Hinter den Ständen jedoch geht es um die Zukunft der Agrarpolitik.

Und die Gegenwart. So sorgte ein Bericht des ARD/WDR-Magazins »Monitor« zum Start der Agrarmesse für Unruhe. Demnach sollen in Deutschland deutlich mehr Menschen an den Folgen von Feinstaub sterben als bislang angenommen. Laut einer Untersuchung des Max-Planck-Instituts (MPI) für Chemie kommen hierzulande rund 120 000 Menschen pro Jahr wegen Feinstaub vorzeitig ums Leben. Die Zahl ist fast doppelt so hoch wie Angaben der Europäischen Umweltagentur EEA aus dem Jahr 2017. Die Experten waren von 66 000 vorzeitigen Todesfällen in Deutschland ausgegangen. Einzelheiten zu der Studie sind bisher nicht einsehbar. Nach »Monitor«-Angaben basiert sie auf Daten von 40 internationalen St...