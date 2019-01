Die Texte in der App sind auf die Infotafeln abgestimmt. Foto: nd/Marion Bergermann

Ab diesem Freitag kann man im Besucherzentrum der Gedenkstätte Berliner Mauer etwas über die Teilung Koreas lernen und sein Wissen über die hiesige ehemalige Mauer erweitern. Das Goethe-Institut Korea hat mit der Stiftung Berliner Mauer eine interaktive Ausstellung auf die Beine gestellt. »Mauerspechte - Von der DMZ zur Berliner Mauer«, so deren Name, überlässt den Besucher*innen die Entscheidung, wie viel sie über die Geschichte der beiden Teilungen lernen wollen.

Mit einer Smartphone-App, die es in den gängigen App Stores kostenlos herunterzuladen gibt, kann man im ersten Stock des Besucherzentrums an der Berliner Mauer Journalist*in spielen und Artikel über Grenzen, Widerstände und Politik verfassen. Geordnet nach »was, wer, wie, warum, wo« - fünf der journalistischen W-Fragen - sind die Aufsteller angeordnet. Die »Wann-Frage« ist in die Tafeln mit eingebettet. Für den Artikel auf dem Tablet, das man vor Ort leihen kann, oder dem eig...