Nicht nur Jenny Nowak ist eine Gewinnerin, sondern auch jene Leser und Leserinnen, die bei unserer Umfrage mitgemacht haben und bei der Auslosung das nötige Quäntchen Glück hatten: So wie Ronny Kaiser aus Rodewisch, der Gewinner unseres Hauptpreises. Er darf sich auf eine Woche Übernachtung mit Frühstück für zwei Personen und bis zu drei Kindern in einem Familienzimmer des Hotels »Lugsteinhof« in Altenberg/ Zinnwald freuen - Urlaub auf dem Kamm des Osterzgebirges in fast 900 Metern Höhe.

Für Michaela Schäfer aus Abstatt erbrachte die nd-Auslosung den Reisepreis des »Hotels am Wald« in Elgersburg (Thüringer Wald). Zur Übernachtung (zwei Personen im Doppelzimmer) kommen ein regionstypisches Frühstück und ein Drei-Gang-Menü hinzu. Für alle Reisepreise gilt Eigenanreise. Wir melden uns in Kürze bei Ihnen!

Fünf Lesern senden wir zudem das Buch »Fieberwahn - Wie der Fußball seine Basis verkauft« zu, das nd-Sonntagsschuss-Kolumnist Christoph Ruf im Verlag Die Werkstatt veröffentlicht hat. Die Gewinner sind: Oguzhan Kantar aus Pfungstadt, Michael Nerling aus Meineweh, Susanne Ille aus Nürnberg, Manfred Jantsch aus Pirna sowie Wolfgang Bogner aus Ulm. nd