Das, was auf dem Bild zu sehen ist, hat auf den ersten Blick nun wahrlich wenig mit Kultur zu tun, zumindest dann nicht, wenn man die landläufige Definition des Begriffs zugrunde legt. Bei »Kultur« denkt man doch an Lieder, Bücher, Gemälde, Schauspieler, aber nicht an Mullbinden, Schutzhandschuhe mit Noppen oder Löschpapier, nicht an ein Kellerregal aus dem Baumarkt.

Doch die Kultur ist auch da, wo sie nicht auf den ersten Blick zu erkennen ist. Was wir auf nebenstehendem Bild sehen, ist der sogenannte Notfallcontainer Kulturgut. Die Feuerwehren in Thüringen sollen mit diesem Notfallcontainer ausgestattet werden, um damit Kulturgüter bei Bränden zu retten.

Dass es dafür auch Paketselbstklebeetiketten braucht, erschließt sich nicht sofort. Aber: Nicht alles, auf dem Kultur steht, ist auch Kultur. Manches täuscht Kultur nur vor, wo es doch um das schnöde Geschäft geht. Die Schlagerindustrie zum Beispiel ist schon vom Begriff her kein Bestandteil der Kultur, sondern der Wirtschaft. Für Paketselbstklebeetiketten gilt wiederum das Gegenteil: Sie sind zwar ein Produkt der Paketselbstklebeetikettenindustrie, aber als Begriff ein wunderbares Beispiel deutscher Wortkultur. jam

Foto: dpa/Bodo Schackow