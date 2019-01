Denise Mina

»Iain Fraser stammt aus Helensburgh. War lange weg, eine Haftstrafe absitzen. Jetzt ist er zurück. Und muss tun, was sein Boss von ihm erwartet, egal wie, egal was«, so beschreibt der Verlag den Inhalt von »Blut Salz Wasser«. »Aber eine arglose Frau zu töten ist verdammt finster. Das wird Iain nicht mehr los. Inzwischen steht Detective Inspector Alex Morrow vor einem Rätsel. Die von der Polizei überwachte Roxanna Fuentecilla ist verschwunden. Die Leiche, die im Loch Lomond treibt, ist jedoch nicht die der Gesuchten. Morrow hat also zusätzlich einen Mordfall am Hals. Und der führt sie nach Helensburgh …«

Morrow ist eine nüchtern agierende Ermittlerin, in der biederen Kleinstadt eröffnet sich ihr der Untergrund der anständigen schottischen Gesellschaft, neben einer Leiche finden sich noch andere Merkwürdigkeiten, die besser verborgen geblieben wären.