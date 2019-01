Anne Goldmann

»Fast hat sie geglaubt, ihr Leben im Griff zu haben. Doch in Theres steckt noch immer das bis ins Mark verunsicherte Mädchen, das sie einmal war«, heißt es im Klappentext. Und weiter: »Ein Anruf, und das ganze wohlgeordnete Arrangement fliegt ihr um die Ohren. Ana ist bloß die Putzhilfe, Theres’ Familienidyll samt Ballast lässt sie kalt wie der Alltag der meisten Mittelständler, für die sie den Dreck wegmacht. Nur zur alten Frau Sudić hat sie ein besonderes Verhältnis. Die hat die Schrecken des Bosnienkriegs erlebt und sich nicht kleinkriegen lassen von Ohnmacht und ausufernder Gewalt … Jede der drei Frauen hütet Geheimnisse. Und eine von ihnen wird schrecklich herausgefordert: Reale und imaginäre Bedrohungen steigern sich zur eskalierenden Achterbahnfahrt - bis jemand zu Tode kommt.« Weniger als ein Krimi liest sich der Roman eher als eine Studie über Gewalt gegen Frauen, über die wie selbstverständliche Verfügungsgewalt über sie, mitten in Europa. Es bedarf keiner expliziter Darstellung, um zu verdeutlichen, wie trotz aller Zivilisierungsbemühungen das Leben dieser Frauen von Gewalt durchtränkt ist. Der Mord ist nur die letzte Windung der Spirale …