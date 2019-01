Der Schriftsteller Marcel Beyer (53) ist am Samstag in Kamenz mit dem Lessing-Preis des Freistaates Sachsen 2019 geehrt worden. Beyer erweise sich »in einer Prosa feinster Andeutungen als meisterhafter Beobachter menschlicher Lebensläufe«, in denen deutsche Geschichte sichtbar werde, begründete das sächsische Kunstministerium die Auszeichnung. Als Beyers bekanntester Roman gilt »Kaltenburg« (2008).

Beyer wurde 1965 in Tailfingen (Baden-Württemberg) geboren und lebt seit 1996 in Dresde...