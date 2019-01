Am 15. Januar 2019 veröffentlichten wir auf Seite 13 eine Rezension des Stücks »Unterwerfung« nach dem Roman von Michel Houellebecq und in der Regie von Karin Beier (Schauspielhaus Hamburg, Gastspiel an der Berliner Volksbühne, Hauptrolle: Edgar Selge). Das dazugehörige Bild zeigt allerdings nicht eine Szene aus dieser Aufführung, sondern einen Ausschnitt aus der Inszenierung von Stephan Kimmig am Deutschen Theater Berlin aus dem Jahr 2016 mit Steven Scharf in der Hauptrolle. Wir bitten, die Verwechslung zu entschuldigen. nd