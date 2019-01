Insgesamt rund 19 000 Termine bei Fachärzten und Psychotherapeuten hat die Terminservicestelle der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Berlin im Jahr 2018 vermittelt. Das geht aus einer Statistik hervor. 2017 hatte die Zahl vermittelter Termine bei 11 400 gelegen. Das Angebot war im Januar 2016 in Berlin gestartet. Hintergrund war ein Bundesgesetz, demzufolge gesetzlich Versicherte mit einem Anruf binnen vier Wochen einen Termin beim Facharzt bekommen sollen. Viele Anrufer gehen allerdings leer aus, weil sie keinen Anspruch auf die Terminvermittlung haben. Denn man benötigt eine Überweisung des Hausarztes mit einem speziellen Code als Nachweis, dass die Behandlung beim Spezialisten dringend ist. Die Terminservicestelle ist montags bis freitags von 9 bis 15 Uhr unter der Telefonnummer (030) 31 00 33 83 sowie per E-Mail unter tss@kvberlin.de zu erreichen. dpa/nd

