Die Bundestarifkommission Altenpflege der Gewerkschaft ver.di hat am Freitag ihre Forderungen für einen bundesweiten Tarifvertrag beschlossen, der sich an entsprechenden Vereinbarungen des Öffentlichen Dienstes orientiert. Dort verdient ein examinierter Altenpfleger derzeit zwischen 2 700 und 3 400 Euro brutto in Vollzeit. Pflegehelfer erhalten zwischen 2 275 und 3 150 Euro. Hinzu kommen weitere Vergünstigungen und Zuschläge.

Konkret fordert ver.di für Pflegefachkräfte einen Einstiegslohn von mindestens 16 Euro pro Stunde, was 2 560 Euro Bruttogehalt in Vollzeit entspräche. Für Pflegehilfskräfte soll der Einstiegslohn mindestens 12,84 Euro pro Stunde betragen. Diese Werte sollen bundesweit gelten, unterschiedliche Entgelte in Ost und West soll es nicht geben. Dazu sollen 30 Tage Urlaubsanspruch bei einer 40-Stunden-Woche kommen. »Um das gesellschaftlich wichtige Feld der Altenpflege attraktiv zu machen, brauchen wir mehr Personal und e...