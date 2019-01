Frankfurt (Oder). Am Montagmorgen stellte eine gemeinsame Streife von Bundespolizei und polnischem Grenzschutz ein gestohlenes Fahrzeug vom Typ Audi A8 auf der Autobahn 12 sicher. Der Fahrer wurde am Tank- und Rasthof Biegener Hellen-Süd vorläufig festgenommen. Er konnte bei einer Kontrolle weder Fahrzeugpapiere noch einen Führerschein vorlegen, und die Beamten erkannten, dass er ohne Zündschlüssel unterwegs war. Wie die Polizei mitteilte, gehört das Auto einer Mietwagenfirma. nd