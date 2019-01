Potsdam. Das Literaturfestival »LIT:potsdam« lädt zum siebten Mal zu Lesungen und Diskussionen ein. Unter dem Motto »Starke Worte, schöne Orte« stehen vom 14. bis 19. Mai an geschichtsträchtigen Orten Potsdams, am Wasser, in Parks und auf den Bühnen der Stadt Veranstaltungen unter anderem mit Karen Duve, Robert Habeck, Nino Haratischwili, Alexa Henning von Lange und Christoph Ransmayr auf dem Programm, teilten die Veranstalter am Montag mit. Erwartet wird auch der österreichische Autor Robert Menasse. Weitere Höhepunkte seien ein Büchermarkt unter freiem Himmel im Kulturquartier Schiffbauergasse sowie das von Kinderbuchautor Martin Klein entworfenes Kinder- und Jugendprogramm, hieß es. epd/nd