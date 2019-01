Hamburg. »Mogelpackung des Jahres« in diesem Jahr sind die Chipsletten von Lorenz. Bei einer Onlineumfrage der Verbraucherzentrale Hamburg stimmten mehr als die Hälfte von fast 40 000 Teilnehmer für das Produkt. Der Hersteller hatte die Füllmenge 2018 von 170 auf 100 Gramm gesenkt - die Chips wurden dadurch bis zu 70 Prozent teurer. Die neue Pappdose der Chipsletten sei kaum kleiner als die alte und zusätzlich mit einem sogenannten Servier-Tray aus Plastik und Frischefolie bestückt. »Verbraucher bekommen weniger Chips, aber bezogen auf den Inhalt mehr Müll für ihr Geld«, so Armin Valet von der Verbraucherzentrale Hamburg. Nominiert für den Negativpreis waren auch die Smarties von Nestlé, der Mini Babybel von Bel, eine Salami des Discounters Lidl sowie ein Fruchtaufstrich der Firma Grafschafter. Die Onlineabstimmung war Anfang Januar gestartet. AFP/nd

