Berlin. Der Wirtschaftswissenschaftler Klaus F. Zimmermann hat eine Klage gegen den Kölner Publizisten Werner Rügemer zurückgezogen. Dies teilte der Verein Aktion Arbeitsunrecht, dem Rügemer vorsteht, am Montag mit. Der Autor hatte im Jahr 2013 in einem Beitrag für die »Blätter für deutsche und internationale Politik« unternehmensabhängige Wissenschaftler und Think-Tanks wegen »Lobbyings« kritisiert, darunter das von Zimmermann damals geleitete Institut zur Zukunft der Arbeit in Bonn. Dieser klagte wegen mehrerer Aussagen vor dem Hamburger Landgericht, das 2015 die Wiederholung von zwei der Äußerungen untersagte. Rügemer ging in Berufung, doch erst für diesen Januar setzte das Oberlandesgericht einen Verhandlungstermin an. Zu diesem kam es nun nicht mehr. nd