Brüssel. Im Dauerstreit über die Durchleitung von Erdgas in die EU haben die Ukraine und Russland am Montag in Brüssel eine Lösung gesucht. EU-Vizekommissionschef Maros Sefcovic lud die zuständigen Minister zu Gesprächen und versuchte zu vermitteln. Es geht um die Verlängerung von zum Jahresende auslaufenden Verträgen für den Transit russischen Erdgases durch die Ukraine. Eine wichtige Rolle in dem Energiekonflikt spielt das Pipelineprojekt Nord Stream 2 von Russland nach Deutschland. Die Ukraine befürchtet, umgangen zu werden und Transitgebühren in Milliardenhöhe einzubüßen. Die Bundesregierung verteidigt Nord Stream 2, fordert aber auch weitere Transits durch die Ukraine. dpa/nd