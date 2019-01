Ein Scharfschütze auf dem verschneiten Dach des Hotels Davos nahe des Veranstaltungsortes des Weltwirtschaftsforums Foto: AFP/Fabrice Coffrini

Wollen wir die Welt so sehen, wie sie uns gefällt, und nicht, wie sie ist? Ja, zumindest wenn man US-Amerikaner ist. Psychologen wollen laut einer Publikation im »New Scientist« herausgefunden haben, dass ein Großteil der Wähler von Donald Trump und Bernie Sanders »Fake-News«, die ihre Lieblingspolitiker in die Welt gesetzt haben, glauben und ihnen treu bleiben.

Vor allem Schwarzmalen scheint gut anzukommen, wie die Forschung von Hans Rosling ergeben hat. Der 2017 verstorbene schwedische Statistiker wollte uns lehren, »die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist«, wie es im Titel seines letzten Buches heißt. Rosling hat immer wieder Menschen über den Zustand der Welt befragt. Doch sie lagen regelmäßig falsch, wenn sie den Anteil in extremer Armut Lebender benennen sollten oder den Anteil von Mädchen in Ländern mit niedrigem Einkommen, die die Grundschule besuchen.

Dabei ging es dem Professor für Internationale Gesundheit am Ka...