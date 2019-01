Das Heinrich-Schliemann-Museum Ankershagen (Mecklenburgische Seenplatte) bekommt bis zum Sommer eine neue Ausstellung und ein neues Trojanisches Pferd. Dafür werden mit Hilfe von Bund und Land rund 580 000 Euro investiert. Beides soll am 1. Juni feierlich übergeben und damit das derzeit geschlossene Museum wiedereröffnet werden. Das Konzept für die Hauptausstellung soll sich stärker als bisher an der Persönlichkeit Schliemanns (1822-1890) und seiner vielfältigen Lebenswelt orientieren, hieß es bei der Vorstellung in Ankershagen. dpa/nd