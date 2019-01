Güstrow. Nach einer Attacke mit Buttersäure auf ihre Güstrower Wohnung zeigte sich die LINKE-Landtagsabgeordnete Karen Larisch kämpferisch. »Ich bleibe hier wohnen«, sagte sie am Montag. Unbekannte hatten in der Nacht zu Samstag eine stinkende Flüssigkeit im Haus und auf den Briefkästen verteilt. Die Politikerin und ihre Familie waren bereits mehrfach Ziel von Anschlägen Rechtsextremer. Sie wird zudem immer wieder von Neonazis bedroht. Larisch vermutet auch dieses Mal Rechte hinter der Tat. dpa/nd

