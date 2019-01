Was soll das sein

Cuxhaven. Der mit 9000 Tonnen gefährlicher Chemikalien an Bord in der Elbmündung auf Grund gelaufene Tanker ist wieder frei. Mit Hilfe von mehreren Schleppern wurde die seit dem frühen Montagmorgen zehn Kilometer östlich von Cuxhaven festsitzende »Oriental Nadeshiko« freigeschleppt, wie ein Sprecher des Havariekommandos am Mittag mitteilte. Der Tanker sollte zur Kontrolle auf mögliche Schäden nach Cuxhaven gebracht werden. Das unter panamaischer Flagge fahrende Schiff war auf dem Weg nach Spanien. Zum größten Teil bestand seine Ladung aus Ethylendichlorid, einer leicht brennbaren, giftigen Substanz. dpa/nd