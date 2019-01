Stralsund. Der Stralsunder Stahlbauer und Werftzulieferer Ostseestaal hat Umsatz und Beschäftigtenzahl im vergangenen Jahr um 20 Prozent gesteigert. Die Strategie, die Produktionspalette zu erweitern, habe sich bewährt, sagte Geschäftsführer Bert Doldersum am Montag. Das Unternehmen hat derzeit 180 Mitarbeiter und erzielte 2018 einen Umsatz von 30 Millionen Euro. Es bearbeitet Stahlbleche für den Schiffbau und mittlerweile auch für die Windenergiebranche. 2018 wurde zudem die auf die Produktion von Elektrosolarschiffen spezialisierte Tochter Ampereship gegründet. Ostseestaal gehört zur Central Industry Group mit Hauptsitz im niederländischen Groningen. dpa/nd

