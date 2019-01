Als Mieter ärgert man sich, wenn man den Müll runterbringt und mal wieder alle Mülltonnen voll sind. Falls dies häufiger passiert, sollte man sich an den Vermieter wenden, rät der Eigentümerverband Haus & Grund Deutschland in Berlin.

Vermieter auf überfüllte Mülltonnen ansprechen

Der Vermieter muss grundsätzlich dafür Sorge tragen, dass ausreichend Mülltonnen zur Verfügung stehen. Ob nun größere oder mehr Müllbehälter - das steht in seinem Ermessen. Sollte der Vermieter trotz ständiger Überfüllung keine Maßnahmen ergreifen, kann der Mieter unter Umständen die Miete kürzen.

Mehr Tonnen, höhere Kosten

Wichtig zu wissen: Durch die Bereitstellung größerer oder mehrerer Abfalltonnen fallen auch höhere Entsorgungskosten an, die in der Regel von allen Mietern über die Betriebskosten getragen werden. Mieter sollten also darauf achten, dass sie keine unnötigen Müllbehälter bei dem Vermieter beantragen.

Sollten zu viele Mülltonnen vorhanden sein, so ...