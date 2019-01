Das entschied der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe in einem Beschluss (Az. XII ZB 107/18), der am 13. Dezember 2018 veröffentlicht wurde. Eine wirksame Patientenverfügung sei zudem für alle und damit auch gegen den Willen eines Betreuers bindend, so das Gericht. Diese Entscheidung zeigt nach Auffassung der Deutschen Stiftung Patientenschutz, wie wichtig neben der Patientenverfügung auch eine Vorsorgevollmacht ist.

Selbstbestimmungsrecht bei Patientenverfügung gestärkt

Der Fall hat grundsätzliche Bedeutung: Es ging im Kern darum, wie konkret Menschen für den Ernstfall festhalten müssen, wann sie weiterleben wollen und wann nicht, damit ihre Wünsche auch Berücksichtigung finden. Mit seiner Entscheidung stärkt der Bundesgerichtshof das Selbstbestimmungsrecht bei Patientenverfügungen.

Seit 2009 eröffnet das Gesetz die Möglichkeit, im Vorhinein schriftlich festzulegen, ob und wie man in bestimmten Situationen medizinisch behandelt werden ...