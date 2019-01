Was soll das sein

Kabul. Im Golfemirat Katar hat eine neue Runde von Gesprächen zwischen Vertretern der US-Regierung und hochrangigen Taliban begonnen. Das bestätigte der Sprecher der Taliban, Sabiullah Mudschahid, am Montag. Seit Juli 2018 bemühen sich die USA verstärkt, den langjährigen Konflikt in Afghanistan über Verhandlungen zu lösen. Ziel ist es, dass die Taliban und die afghanische Regierung Friedensgespräche aufnehmen. Die Hauptforderung der Taliban ist der Abzug der US-Truppen aus Afghanistan. Die Taliban weigern sich weiterhin, mit der Regierung in Kabul zu reden. Sie bezeichnen diese als »Marionettenregime«. dpa/nd